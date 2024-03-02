Терещенко: наши игроки в НХЛ — главный показатель, насколько правильно мы движемся

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко считает, что переезд российских игроков в НХЛ является одним из главных показателей их мастерства.

«Было бы интересно посмотреть на наших ребят в НХЛ? Да, абсолютно! Это главный показатель, насколько правильно мы движемся и насколько ребята готовы после нашей лиги играть в НХЛ. Да, много нюансов в Национальной хоккейной лиге, абсолютно согласен. И тренер, и команда. Но, опять же, если ты играешь здесь, то будешь играть и там», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне является российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 104 (38+66) очка в 61 матче.