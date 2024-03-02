Дмитрий Квартальнов извинился перед болельщиками за свои действия после матча с «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов принёс извинения за свои действия перед болельщиками команды из Беларуси после завершения первой встречи с московским «Динамо» (1:4, 0-1) в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Вы знаете, я сейчас немного хочу про другое сказать. У нас получился небольшой казус после матча — наши ребята не поприветствовали болельщиков. Здесь я возьму на себя. Понимаете, я немного не понял ситуацию. Подумал, ребята хотят поехать руки сопернику жать, поэтому я их позвал раздевалку. Парни, видимо, подумали, и тут недопонимание вышло, приношу извинения от себя лично, от лица команды за это. Я чуть не разобрался. Это я им махнул, чтобы они уходили со льда. Этот момент неприятный», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующий матч серии пройдёт также в Москве, в понедельник, 4 марта. Начало – 19:30 мск.