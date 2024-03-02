«Понимали, что «Локомотиву» победа нужна, как воздух». Фёдоров – о драках в матче ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил драки в прошедшем втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с ярославским «Локомотивом» (1:2, 1-1).

«В мою бытность игроком, могли и с первой игры серии начинаться драки. Это нормально, мы понимали, что «Локомотиву» нужна победа сегодня, как воздух. Мы хорошо подготовились, было неплохое начало, забили гол, но соперник во втором периоде показал, что они хотят больше. Мы вроде бы были как бы на местах, но индивидуальные ошибки привели к голам, закрыли своего вратаря.

Проблема со вбрасываниями серьёзная? Это надо будет судить по итогам серии. «Локомотив» всегда нас обыгрывал на точке, мы обращаем внимание на этот компонент, причём не только центральных нападающих. Не взял тайм-аут в концовке? Наши парни были в ритме, все прекрасно понимали, что нужно делать, — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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