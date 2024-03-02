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«Всё было по-честному. Почему бы и нет?» И. Никитин – о драках в матче «Локомотив» — ЦСКА

«Всё было по-честному. Почему бы и нет?» И. Никитин – о драках в матче «Локомотив» — ЦСКА
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал сразу две драки в прошедшем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с московским ЦСКА (2:1, 1-1) между Александром Елесиным и Максимом Маминым и Даниила Тесанова с Дарреном Дицом.

«Мужская игра получилась. Серия только начинается, много говорить нет смысла. Драки были равноценные, все ребята, кто бились, умеют это делать. Всё было по-честному, такие вещи нравятся болельщикам. Так что, почему бы и нет? Согласен, что трафик на пятачке – это один из важнейших элементов сегодняшней победы. Пытались создать проблемы Федотову, довольны, что получилось, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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