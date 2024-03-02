«Всё было по-честному. Почему бы и нет?» И. Никитин – о драках в матче «Локомотив» — ЦСКА

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал сразу две драки в прошедшем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с московским ЦСКА (2:1, 1-1) между Александром Елесиным и Максимом Маминым и Даниила Тесанова с Дарреном Дицом.

«Мужская игра получилась. Серия только начинается, много говорить нет смысла. Драки были равноценные, все ребята, кто бились, умеют это делать. Всё было по-честному, такие вещи нравятся болельщикам. Так что, почему бы и нет? Согласен, что трафик на пятачке – это один из важнейших элементов сегодняшней победы. Пытались создать проблемы Федотову, довольны, что получилось, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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