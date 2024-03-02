Рашевский: была задача не паниковать и не выходить с настроем, что мы разорвём минчан

23-летний российский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал результат встречи с минским «Динамо» (4:1, 1-0) в первом раунде Кубка Гагарина – 2024, в которой ему удалось отметиться дублем и результативной передачей.

«Ничего нового мы не увидели. Мы ожидали, что игра будет от ножа. Соперник очень быстрый. Не самая лучшая наша игра, есть что подправить, сыграть где-то поспокойней, но всё‑таки надо отдать должное, что это первая игра и все на нервах. Хорошо, что выиграли. Здорово, что реализовали свои моменты.

Первый матч всегда самый напряжённый, дальше будет чуть спокойнее. Главное, что мы были готовы к большим скоростям. У нас есть план, мы действовали строго по плану, отлично, что всё так получилось. Правильное выполнение тренерской установки приводит к голам.

Недооценки не было. Была задача не паниковать и не выходить с настроем, что мы их разорвём. Поэтому начали и без паники, и без шапкозакидательских настроений. Игра любой команды в плей-офф отличается от игры в регулярке. Все стараются играть как можно надёжнее, чтобы не допускать много ошибок, потому что каждый бросок с любой позиции может стать решающим и каждый бросок может просто похоронить команду. В плей‑офф решает дисциплина, поэтому нам надо все матчи отыграть также дисциплинированно», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 Рашевский принял участие в 67 матчах, в которых отметился 43 (24+19) результативными действиями при показателе полезности «+20».