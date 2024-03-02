Кудашов – о сочетании Уила и Гусева: больше чем уверен, что своё слово они ещё скажут

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от игры 30-летнего канадского нападающего бело-голубых Седрика Пакетта в Кубке Гагарина – 2024, а также оценил выступления первого звена в прошедшем матче с минским «Динамо» (4:1, 1-0).

«Стоит ли ждать Седрика Пакетта в этой серии? Он готов. Но я не знаю, будет он играть или нет. Иногда не хочется что-то менять.

В прошлом плей-офф после победы в первом матче безобразно начали вторую игру – как избежать прошлогодней ошибки? Вот ваши слова я в раздевалке завтра и скажу. На самом деле, не всегда мы учимся на своих ошибках или на чужих. Но попробуем. Посмотрите на то, что происходит в других сериях — все матчи достаточно равные. Будем настраиваться не на продолжение сегодняшней игры, а как на отдельную встречу.

Первое звено сегодня не сыграло? Гол они все‑таки забили, думаю, они наберут очки в свой момент. Сегодня это сделали другие, и это неплохо. Я больше чем уверен, что своё слово они ещё скажут», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующий матч серии пройдёт также в Москве, в понедельник, 4 марта. Начало – 19:30 мск.

