Лукоянов: забываем эти игры, едем в Екатеринбург за двумя победами

35-летний российский нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение во второй домашней игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с екатеринбургским «Автомобилистом» (0:4, 0-2).

«Игра была похожа на первую, ошибки, потеря концентрации, голы в меньшинстве. Если в первой игре после двух шайб обе команды ничего не создавали, то сегодня последовали систематические ошибки, а они нас за них наказывали. Не помню, чтобы кто-то отыгрывался в плей-офф с 0:4. Много удалений, что редкость в плей-офф. Не из такого выбирались, сейчас главное, чтобы каждый остудил голову. «Автомобилист» – хорошая команда, они терпят, не допускают грубых ошибок и наказывают голами в большинстве. Отступать некуда, третья игра будет определяющей, хотим перевернуть эту серию. Соперник одержал две победы у нас дома, мы забываем эти игры, едем в Екатеринбург за двумя победами», — приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, серия при счёте 2-0 в пользу подопечных Николая Заварухина переезжает на домашний лёд «Автомобилиста». Следующий матч состоится в понедельник, 4 марта. Начало – 17:00 мск.