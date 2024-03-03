Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл» в НХЛ

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Сегодня, 3 марта, «Сиэтл Кракен» на своей площадке уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США) завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

В составе «Сиэтла» заброшенными шайбами отметился Ээли Толванен. У Джареда Макканна и Винса Данна по голевой передаче. В составе гостей дублем отметился Леон Драйзайтль. Результативными передачами в составе «Эдмонтон Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид, Бретт Кулак и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 60 матчей «Сиэтл» занимает 11-е место в Западной конференции с 63 очками. «Эдмонтон» расположился на пятой строчке той же конференции, набрав 74 очка в 58 играх.

Следующий матч «Сиэтл» проведёт в гостях с «Калгари Флэймз», а «Эдмонтон» дома сыграет с «Питтсбург Пингвингз».