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Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл» в НХЛ

Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сиэтл» в НХЛ
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Сегодня, 3 марта, «Сиэтл Кракен» на своей площадке уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США) завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид) – 30:12     0:2 Кулак (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 48:02     1:2 Толванен (Макканн, Данн) – 53:23 (pp)    

В составе «Сиэтла» заброшенными шайбами отметился Ээли Толванен. У Джареда Макканна и Винса Данна по голевой передаче. В составе гостей дублем отметился Леон Драйзайтль. Результативными передачами в составе «Эдмонтон Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид, Бретт Кулак и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 60 матчей «Сиэтл» занимает 11-е место в Западной конференции с 63 очками. «Эдмонтон» расположился на пятой строчке той же конференции, набрав 74 очка в 58 играх.

Следующий матч «Сиэтл» проведёт в гостях с «Калгари Флэймз», а «Эдмонтон» дома сыграет с «Питтсбург Пингвингз».

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