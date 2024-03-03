Бобровский отметился достижением, которым обладал лишь один действующий вратарь в НХЛ

Этой ночью в Детройте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» уступил «Флориде Пантерз» (0:4).
Российский голкипер гостей Сергей Бобровский одержал в этой игре свою 30-ю победу в сезоне. Это уже седьмой сезон в карьере россиянина в НХЛ, в котором ему покоряется отметка в 30 побед. До этого среди действующих вратарей аналогичной статистикой мог похвастаться только голкипер-ветеран «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри, на счету которого девять сезонов с 30 и более победами.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 35-летнего Бобровского 44 матча, в которых он отражал в среднем 91,8% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,30 и четырёх шат-аутах.
«Флорида» набрала 86 очков и возглавляет таблицу Атлантического дивизиона.
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