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Бобровский отметился достижением, которым обладал лишь один действующий вратарь в НХЛ

Бобровский отметился достижением, которым обладал лишь один действующий вратарь в НХЛ
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Этой ночью в Детройте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» уступил «Флориде Пантерз» (0:4).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский одержал в этой игре свою 30-ю победу в сезоне. Это уже седьмой сезон в карьере россиянина в НХЛ, в котором ему покоряется отметка в 30 побед. До этого среди действующих вратарей аналогичной статистикой мог похвастаться только голкипер-ветеран «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри, на счету которого девять сезонов с 30 и более победами.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 35-летнего Бобровского 44 матча, в которых он отражал в среднем 91,8% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,30 и четырёх шат-аутах.

«Флорида» набрала 86 очков и возглавляет таблицу Атлантического дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Родригес, Лунделль) – 28:50     0:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 33:06 (pp)     0:3 Родригес (Луостаринен, Лунделль) – 44:39     0:4 Вераге (Монтур, Ткачук) – 53:02 (pp)    
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