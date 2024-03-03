Все результаты игрового дня НХЛ 3 марта
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Сегодня, 3 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нечас (Ноэсен, Чатфилд) – 30:12 2:0 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 35:54 3:0 Ахо (Свечников, Бантинг) – 39:12 (pp) 3:1 Коннор (Элерс, Моррисси) – 41:36 3:2 Нидеррайтер (Шмидт, Лаури) – 43:02 3:3 Шайфли (Моррисси) – 45:40 (pp) 3:4 Монахан – 56:47 3:5 Нидеррайтер (Иафалло, Моррисси) – 59:49
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Родригес, Лунделль) – 28:50 0:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 33:06 (pp) 0:3 Родригес (Луостаринен, Лунделль) – 44:39 0:4 Вераге (Монтур, Ткачук) – 53:02 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид) – 30:12 0:2 Кулак (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 48:02 1:2 Толванен (Макканн, Данн) – 53:23 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Торопченко (Перунович, Саад) – 06:34 1:1 Меррилл – 30:06 2:1 Нейборс (Томас, Крюг) – 32:53 (pp) 3:1 Крюг (Фолк) – 59:11
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гласс (Сиссонс, Макдона) – 15:18 1:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 17:01 2:1 Гласс (Новак, Каррье) – 34:26 3:1 О'Райлли (Йози, Форсберг) – 49:46 (pp) 4:1 Новак (Сарос) – 57:32 (pp) 5:1 Гласс (Макдона, Маккэррон) – 59:07
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа (Гуле, Ньюхук) – 01:27 0:2 Эванс (Галлахер) – 14:34 1:2 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 27:44 2:2 Чирелли (Хагель) – 35:49 2:3 Андерсон (Кофилд, Джекай) – 46:23 3:3 Мотт – 50:18 (sh) 4:3 Хедман – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Фараби (Силер) – 01:08 1:1 Тарасенко (Пинто, Жозеф) – 24:04 2:1 Фёрстер (Лотон) – 39:13 3:1 Фёрстер – 39:58 3:2 Шабо (Кубалик, Жиру) – 58:02 4:2 Йорк – 59:59
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Фокс) – 11:33 1:1 Марнер (Мэттьюс) – 23:54 1:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 25:03 2:2 Нюландер (Доми, Маккейб) – 28:54 3:2 Таварес (Йернкрок, Райлли) – 47:17 3:3 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 58:53 4:3 Доми – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Скиннер – 01:55 2:0 Козенс – 20:54 (sh) 2:1 Бриссон (Руа, Коттер) – 21:46 (pp) 2:2 Карлссон (Маршессо, Коттер) – 24:28 3:2 Гиргенсонс (Робинсон) – 34:46 4:2 Окпосо (Скиннер, Миттельштадт) – 42:20 5:2 Пауэр (Брайсон, Робинсон) – 46:26 6:2 Миттельштадт (Пауэр, Скиннер) – 52:18 (pp) 7:2 Козенс – 57:12 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Палмьери (Добсон, Ли) – 03:32 2:0 Палмьери (Хорват, Барзал) – 05:27 (pp) 3:0 Палмьери (Пулок, Пажо) – 12:19 4:0 Ли (Пажо, Палмьери) – 20:46 5:0 Нельсон (Хорват, Райлли) – 30:24 5:1 Маклафлин (Макэвой, ван Римсдайк) – 34:30
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Канин, Рутта) – 04:39 1:1 Факса (Стил, Смит) – 23:08 1:2 Задина (Канин) – 37:08 2:2 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 44:08 (pp) 3:2 Бенн – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Тексье – 00:33 0:2 Дженнер (Веренски, Рослович) – 14:05 1:2 Курашев (Бедард, Донато) – 17:32 1:3 Оливье (Веренски) – 23:09 1:4 Силлинджер (Нюландер, Боквист) – 31:51 2:4 Донато (Курашев, Власик) – 46:18 2:5 Годро (Рослович) – 57:35
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Груден – 16:42 0:2 Эллер (Пуустинен, Кросби) – 19:26 (pp) 1:2 Шарангович – 23:37 1:3 Картер (Грейвз, Аччари) – 42:51 2:3 Кадри – 50:09 (pp) 3:3 Коулман (Манджапане, Баклунд) – 50:40 4:3 Шарангович (Баклунд) – 59:10
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерс» с 86 очками после 61 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 83 очка за 62 матча.
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