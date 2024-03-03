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Самсонов: «Рейнджерс» хороши в буллитных сериях, поэтому эта победа ценна для меня

Самсонов: «Рейнджерс» хороши в буллитных сериях, поэтому эта победа ценна для меня
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Прежде всего я доволен двум очкам. Мы играли командно, продолжали отчаянно бороться. Это была интересная игра для болельщиков, для всех. Приятно заработать два очка, по-моему это первый раз для меня в серии буллитов. Парни из „Рейнджерс“ хороши в буллитах, так что эта победа ценна для меня», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече российский вратарь отметился 32 сейвами.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 27-летнего Самсонова 28 матчей, в которых он отражал 88,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,23 и двух шат-аутах.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Фокс) – 11:33     1:1 Марнер (Мэттьюс) – 23:54     1:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 25:03     2:2 Нюландер (Доми, Маккейб) – 28:54     3:2 Таварес (Йернкрок, Райлли) – 47:17     3:3 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 58:53     4:3 Доми – 65:00    
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