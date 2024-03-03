Самсонов: «Рейнджерс» хороши в буллитных сериях, поэтому эта победа ценна для меня

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б).
«Прежде всего я доволен двум очкам. Мы играли командно, продолжали отчаянно бороться. Это была интересная игра для болельщиков, для всех. Приятно заработать два очка, по-моему это первый раз для меня в серии буллитов. Парни из „Рейнджерс“ хороши в буллитах, так что эта победа ценна для меня», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.
Напомним, в этой встрече российский вратарь отметился 32 сейвами.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 27-летнего Самсонова 28 матчей, в которых он отражал 88,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,23 и двух шат-аутах.
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