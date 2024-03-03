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Бобровский справился с выходом один на один нападающего «Детройта» Патрика Кейна

Бобровский справился с выходом один на один нападающего «Детройта» Патрика Кейна
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В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В середине второго периода российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский справился с выходом один на один нападающего «Детройта» Патрика Кейна. Опытнейший нападающий решил переиграть вратаря финтом и пустить шайбу между щитков. Бобровский попытался выбить шайбу клюшкой, но промахнулся, однако шайба ударилась в щиток россиянина и не прошла в ворота.

ВИДЕО

По итогам матча Бобровский оформил шат-аут, который стал для россиянина 42-м в карьере. Сергей одержал 390-ю победу в 686 матчах НХЛ и обошёл Доминика Гашека по этому показателю.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Родригес, Лунделль) – 28:50     0:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 33:06 (pp)     0:3 Родригес (Луостаринен, Лунделль) – 44:39     0:4 Вераге (Монтур, Ткачук) – 53:02 (pp)    
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