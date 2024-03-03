Бобровский справился с выходом один на один нападающего «Детройта» Патрика Кейна

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В середине второго периода российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский справился с выходом один на один нападающего «Детройта» Патрика Кейна. Опытнейший нападающий решил переиграть вратаря финтом и пустить шайбу между щитков. Бобровский попытался выбить шайбу клюшкой, но промахнулся, однако шайба ударилась в щиток россиянина и не прошла в ворота.

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По итогам матча Бобровский оформил шат-аут, который стал для россиянина 42-м в карьере. Сергей одержал 390-ю победу в 686 матчах НХЛ и обошёл Доминика Гашека по этому показателю.