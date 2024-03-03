Волков — о драке с 19-летним игроком СКА: не надо делать акцент на том, что ему 19 лет

Нападающий минского «Динамо» Александр Волков рассказал подробности драки с 19-летним защитником СКА Иваном Выдренковым в концовке регулярного чемпионата КХЛ.

«Думаю, что тут не надо делать акцент на том, что ему 19 лет. Когда завязалась потасовка, я даже не особо видел, кто это. И, если честно, я думал, что это другой игрок. Но если мы уж делаем акцент на 19-летнем защитнике, то ты выходишь играть против 30-35-летних игроков, и здесь не стоит говорить о возрасте. Неважно – 19 лет или 25. Все мы игроки, и мы играем во взрослый хоккей в мужской лиге, где все равны.

В том моменте завязалась заварушка, он начал активничать, я и подумал, что раз хочешь, то давай. К тому же пришли 15 тысяч болельщиков, и был такой счёт – 1:5 – что я посчитал, что надо как-то понять людям, что такой счёт – это случайность и что всё бывает, но у нас впереди плей-офф, и мы не будем сдаваться. Надо было показать болельщикам, что мы будем бороться до конца при любом счёте», — сказал Волков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.