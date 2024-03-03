Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«А кто теперь кому не пара, Гришенька?» В «Тракторе» вспомнили эпизод из плей-офф-2022 КХЛ

«А кто теперь кому не пара, Гришенька?» В «Тракторе» вспомнили эпизод из плей-офф-2022 КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба челябинского «Трактора» опубликовала ролик, в котором вспомнила эпизод из плей-офф 2022 года. В четвёртом матче серии плей-офф полуфинала Востока 2022 года капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин нанёс травму одному из лидеров челябинцев Лукашу Седлаку ударом в голову.

Во вчерашнем матче с «Трактором» в третьем периоде в ходе массовой потасовки нападающий челябинцев Чарльз Робинсон отправил Панина в нокдаун с одного удара. Пресс-служба челябинцев напомнила капитану уфимцев: «А кто теперь кому не пара, Гришенька?»

Права на видео принадлежат ХК «Трактор». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

В сезоне-2021/2022 «Трактор» прошёл «Салават Юлаев» в шести матчах, однако Седлак смог принять участие лишь в последних двух матчах финала Восточной конференции с «Металлургом». Челябинский клуб уступил магнитогорцам в пяти матчах.

Материалы по теме
«Трактор» устроил мордобой в Уфе! Американец выключил капитана «Салавата» с одного удара
«Трактор» устроил мордобой в Уфе! Американец выключил капитана «Салавата» с одного удара
Материалы по теме
Экс-форвард «Трактора»: в 2022-м мы бы взяли Кубок Гагарина, не сломай Панин Седлака
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android