Нападающий минского «Динамо»: если будет нужно, то подерёмся, и не только с Пакеттом

Нападающий минского «Динамо» Александр Волков рассказал о своём отношении к дракам в хоккее и заявил, что готов подраться с любым в составе московского «Динамо». Первый матч серии завершился победой москвичей со счётом 4:1. Второй матч пройдёт в Москве 4 марта.

«Часто ли приходилось драться? Если говорить о серьёзных долгих драках, а не о просто заварушках, то один раз в АХЛ и один раз – здесь. А простые стычки часто бывают.

Готов ли подраться с Пакеттом при игровой необходимости? Да и не только с Пакеттом. Сценарий диктует игра. Если будет нужно, то подерёмся, и не только с Пакеттом. Если это будет важно для команды, то конечно», — сказал Волков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.