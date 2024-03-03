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Экс-игрок КХЛ: рад, что Панин получил по лицу. Он один из самых грязных игроков в истории

Бывший нападающий клубов КХЛ Мэтт Мёрли резко высказался в соцсети в адрес капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина. 44-летний экс-форвард оценил эпизод во вчерашнем матче «Салават Юлаев» — «Трактор», в котором Панин был отправлен в нокдаун ударом по лицу от форварда челябинцев Чарльза Робинсона.

«Рад, что Панин получил по лицу. Он один из самых грязных игроков в истории», — написал Мёрли в соцсети.

В сезоне-2013/2014 КХЛ Панин травмировал Мёрли в матче регулярного чемпионата «Ак Барс» — «Медвешчак». Григорий грязным ударом после свистка ударил лежащего Мёрли головой в борт. За этот силовой приём Панин получил самую длительную дисквалификацию в карьере КХЛ — 11 матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Третий матч серии с «Трактором» пройдёт в Челябинске 4 марта.