Экс-игрок «Колорадо»: Робинсон не грязный игрок, видимо, Панин реально заслужил этот удар

Бывший игрок «Колорадо» Колби Коэн прокомментировал эпизод в матче «Салават Юлаев» — «Трактор», в котором капитан уфимцев Григорий Панин получил удар в лицо от форварда «Трактора» Чарльза Робинсона. По итогам массовой стычки Робинсон получил два больших штрафа за драку и два дисциплинарных штрафа до конца игры.

«Робинсон даже близко не является грязным игроком. Что говорит о том, что этот удар по лицу Панина был более чем заслуженным», — написал Колби Коэн в своей соцсети.

Ранее пресс-служба «Трактора» выложила видеоролик, в котором вспомнила Панину удар в голову нападающего Лукаша Седлака в плей-офф КХЛ 2022 года.

«Салават Юлаев» выиграл второй матч серии со счётом 4:1 и сравнял счёт в противостоянии. Третий матч серии состоится в Челябинске 4 марта.