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Известный агент — о Евгении Кузнецове: никто, кроме него, не ответственен за происходящее

Известный агент — о Евгении Кузнецове: никто, кроме него, не ответственен за происходящее
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал выставление на драфт отказов «Вашингтоном» российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Я думаю, что, к сожалению, Евгений шёл к данному решению клуба. Никто, кроме него, не ответственен за происходящее.

Спекулировать на этой теме не нужно. Самый важный момент — не спекулировать на этом, а понять на примере Кузнецова, насколько это тяжело — быть звездой. Сколько соблазнов, внимания, возможностей предоставляется — и одновременно с этим как глубоко можно упасть!

Лично я с огромным сочувствием, сожалением узнаю информацию, связанную с Евгением Кузнецовым. Потому что я прекрасно представляю, как это непросто — идти этой дорогой. И ему очень важно на текущий момент понять и почувствовать, что он не один. Важно окружение, важны те люди рядом, на кого он может положиться и опереться в трудную минуту.

Я искренне желаю Жене, чтобы с ним всё было хорошо. И готов помочь, если я чем-то смогу помочь этому человеку и хоккеисту», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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