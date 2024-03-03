«Амур» забил два гола за 15 секунд и ведёт 3:1 после второго периода матча с «Металлургом»

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» в эти минуты проходит второй матч серии между «Металлургом» и «Амуром». После второго периода счёт 3:1 в пользу хабаровчан.

Во второй половине второго периода хоккеисты «Амура» забили два гола в течение 15 секунд. На отметке в 34 минуты и 44 секунды отличился Дмитрий Шевченко с передач Якова Рылова и Яна Дрозга. Спустя ровно 15 секунд ещё одну шайбу в ворота хозяев отправил Егор Коршков с передач Владислава Барулина и Станислава Бочарова. Примечательно, что главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не стал менять голкипера Илью Набокова.

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Напомним, первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1.