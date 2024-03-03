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«Амур» забил два гола за 15 секунд и ведёт 3:1 после второго периода матча с «Металлургом»

«Амур» забил два гола за 15 секунд и ведёт 3:1 после второго периода матча с «Металлургом»
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В Магнитогорске на «Арене-Металлург» в эти минуты проходит второй матч серии между «Металлургом» и «Амуром». После второго периода счёт 3:1 в пользу хабаровчан.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
1 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Гераськин (Пресс, Юров) – 14:00 (5x5)     1:1 Хохлачёв (Кулик, Дрозг) – 18:21 (5x5)     1:2 Шевченко (Рылов, Дрозг) – 34:44 (5x5)     1:3 Коршков (Барулин, Бочаров) – 34:59 (5x5)    

Во второй половине второго периода хоккеисты «Амура» забили два гола в течение 15 секунд. На отметке в 34 минуты и 44 секунды отличился Дмитрий Шевченко с передач Якова Рылова и Яна Дрозга. Спустя ровно 15 секунд ещё одну шайбу в ворота хозяев отправил Егор Коршков с передач Владислава Барулина и Станислава Бочарова. Примечательно, что главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не стал менять голкипера Илью Набокова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1.

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