Нападающий «Спартака» Порядин объяснил снижение своей активности в социальных сетях

27-летний российский нападающий московского «Спартака» Павел Порядин объяснил снижение своей активности в собственном телеграм-канале.

«Сейчас чуть тяжеловато вести канал. Попробовали, но пока больше хоккею время уделяем. Может быть, летом появится больше публикаций. Пока в голове Кубок Гагарина», — приводит слова Порядина Legalbet.

Напомним, в Кубке Гагарина – 2024 Порядин принял участие в двух встречах первого раунда с череповецкой «Северсталью», в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности «+1».

Отметим, что накануне красно-белые потерпели первое поражение в рамках плей-офф, уступив «Северстали» со счётом 1:2 во второй домашней игре. Счёт в серии равный – 1-1. Следующие встречи пройдут на домашнем льду «Северстали».