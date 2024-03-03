«Ребята всё сделали правильно». Главный тренер «Авангарда» — об установке на овертайм

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец раскрыл подробности установки на овертайм второй встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ, 2-0).

«Конечно, в душе ты всегда мечтаешь, чтобы нервяк овертайма побыстрее закончился. Но вряд ли кто-то даёт установку забить как можно быстрее. Сказал ребятам, что возвращаемся к игре в четыре звена, что все участвуют, играют, поддерживают друг друга, приносят пользу для победы. И, конечно, попросил побольше бросать, и ребята всё сделали правильно.

В Тольятти Марк Верба также будет тринадцатым нападающим, в такой роли он тоже вносит огромный вклад в победу. Роман Абросимов? Он только начнёт кататься в ближайшее время.

Согласен, что были неточности в передачах в первом периоде, во втором чуть поменьше. Как объяснить? Игроки – не роботы, а люди, им свойственно ошибаться, на льду происходит всё быстро. Такие ошибки случаются, и гол сами себе привезли, и некоторые моменты «Лады» возникли из нашего брака в передачах», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, при счёте 2-0 в серии в пользу «Авангарда» команды переезжают в Тольятти. Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 18:00 мск.