Судьи не засчитали вторую шайбу СКА в ворота «Торпедо» из-за окончания времени периода

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит второй матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Завершён второй период, гости ведут – 2:1, счёт в серии – 1-0 в пользу подопечных Игоря Ларионова.

На последних секундах хоккеисты СКА могли сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2. Ворота Ивана Кульбакова поразил российский нападающий санкт-петербургского клуба Михаил Воробьёв. Однако это взятие ворот было отменено – шайба оказалась в воротах «Торпедо» уже после окончания времени второго периода встречи.

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Напомним, первый матч в Санкт-Петербурге, состоявшийся в пятницу, 1 марта, завершился победой «Торпедо» со счётом 5:2, благодаря чему нижегородцы повели в серии – 1-0.