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Судьи не засчитали вторую шайбу СКА в ворота «Торпедо» из-за окончания времени периода

Судьи не засчитали вторую шайбу СКА в ворота «Торпедо» из-за окончания времени периода
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит второй матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Завершён второй период, гости ведут – 2:1, счёт в серии – 1-0 в пользу подопечных Игоря Ларионова.

На последних секундах хоккеисты СКА могли сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2. Ворота Ивана Кульбакова поразил российский нападающий санкт-петербургского клуба Михаил Воробьёв. Однако это взятие ворот было отменено – шайба оказалась в воротах «Торпедо» уже после окончания времени второго периода встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый матч в Санкт-Петербурге, состоявшийся в пятницу, 1 марта, завершился победой «Торпедо» со счётом 5:2, благодаря чему нижегородцы повели в серии – 1-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
2 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Коваленко) – 27:12 (5x5)     0:2 Гончарук (Коваленко, Конюшков) – 35:38 (5x4)     1:2 Толчинский (Глотов, Серебряков) – 38:08 (5x5)     2:2 Воробьёв (Глотов, Толчинский) – 57:51 (5x4)    
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