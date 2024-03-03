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Форвард «Лады» Попугаев: в Тольятти мы будем биться только за победу

Форвард «Лады» Попугаев: в Тольятти мы будем биться только за победу
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25-летний российский нападающий тольяттинской «Лады» Никита Попугаев высказался о пропущенной шайбе в овертайме второй встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с омским «Авангардом» (2:3 ОТ, 0-2).

«В овертайме, конечно, мы тоже думали об атаке, но так получилось, что провели весь овертайм в своей зоне. Надо смотреть видео, разбираться. Да, настроение после омских матчей могло быть и лучше. Но настраиваемся только на борьбу, на битву, это плей-офф, здесь одна ошибка может дорого стоить. Мы будем биться только за победу», — сказал Попугаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Отметим, что в прошедшей игре Попугаев отметился заброшенной шайбой. В 23 матчах регулярного чемпионата на его счету 12 (8+4) результативных действий при показателе полезности «+3».

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