СКА на последних минутах сравнял счёт с «Торпедо», сняв вратаря и реализовав большинство

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит второй матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Завершён третий период, счёт равный – 2:2, в серии – 1-0 в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Хоккеисты СКА сумели сравнять счёт в матче лишь за две минуты до конца основного времени – отличился нападающий Михаил Воробьёв, чья заброшенная шайба во втором периоде была отменена из-за истечения игрового времени. Примечательно, что забросить армейцам удалось в формате «шесть на четыре», сняв вратаря при игре в большинстве.

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Напомним, первый матч в Санкт-Петербурге, состоявшийся в пятницу, 1 марта, завершился победой «Торпедо» со счётом 5:2, благодаря чему нижегородцы повели в серии – 1-0.