Гераськин высказался о проблемах с большинством «Металлурга» после поражения от «Амура»

25-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Игорь Гераськин выразил мнение о большинстве команды после поражения во втором домашнем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от хабаровского «Амура» (2:3, 1-1).

«В большинстве у нас пока не идёт, хотя мы работаем. Может быть, надо немного упростить розыгрыш, побольше бросать, а не разыгрывать до верного. Тайм-аут во втором периоде, думаю, больше брали для отдыха спецбригады большинства. Немного подкорректировали розыгрыш, но успеха это не принесло. Надо больше двигаться, искать глазами коридоры для передач, чтобы соперники не блокировали шайбу. Может быть, нанести бросок от борта. И, конечно, закрывать вратаря и работать на пятаке, ведь там все голы», — приводит слова Гераськина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, Гераськин отметился заброшенной шайбой в прошедшей игре с «Амуром». Это его первое результативное действие в Кубке Гагарина – 2024. В регулярном сезоне он принял участие в 23 матчах в составе «Металлурга», занеся в свой актив 16 (6+10) очков.