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Ларионов рассказал, как «Торпедо» будет добираться из Петербурга в Нижний Новгород

Ларионов рассказал, как «Торпедо» будет добираться из Петербурга в Нижний Новгород
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, как его команда будет возвращаться домой после поражения во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от санкт-петербургского СКА (2:3 ОТ, 1-1).

«В Нижний мы летим на самолёте. Насколько вовремя это будет, не знаю. У нас короткие перелёты обычно занимают шесть-семь часов. Это ужасно, катастрофически. Но не хотим на это ссылаться», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Санкт-Петербург подопечные Ларионова добирались на поезде. Затем главный тренер нижегородцев объяснил это отсутствием чартерных рейсов и билетов на обычные перелёты.

После этой игры серия переезжает в Нижний Новгород. Следующая встреча между командами состоится на стадионе «Нагорный» во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.

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