Р. Ротенберг — о серии с «Торпедо»: имеем дело с серьёзным «автобусом», не так всё просто

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг отметил серьёзный оборонительный настрой в игре нижегородского «Торпедо» после завершения второй встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024 (3:2 ОТ, 1-1).

«Ребята молодцы, выполняли всё, что мы просили. По ходу игры поменяли тактику. Ребята всё выполнили. Имеем дело с серьёзным «автобусом», не так всё просто. Серия продолжается. Сейчас спокойно отдыхаем и готовимся дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что за 92 минуты игры с учётом двух овертаймов хоккеисты СКА нанесли по воротам Ивана Кульбакова 67 бросков, из которых лишь три достигли своей цели. Никита Серебряков же совершил 38 сейвов.