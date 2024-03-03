В. Крикунов: если бы не вратарь, «Торпедо» уехало бы из Петербурга с двумя поражениями

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов подвёл итоги второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина СКА – «Торпедо» (3:2 2ОТ, 1-1).

«Армейцы проявили стойкость и характер, смогли спасти игру с 0:2, перевести её в овертайм, а затем вырвать победу. Во втором матче подряд игрокам СКА приходится отыгрываться, возможно, чрезмерное желание забить первыми играет с командой злую шутку. Перед стартом плей-офф казалось, что «Торпедо» после семи поражений подряд не в лучшей форме, но, как показали первые игры, это не так. Нижегородцы планомерно готовились к плей-офф. И после прошлогодней неудачи в серии против СКА торпедовцы горели желанием дать бой СКА — в первой игре им это удалось. Правда, могу сказать, что если бы не вратарь «Торпедо», то из Санкт-Петербурга команда Игоря Ларионова уехала бы, как и год назад, с двумя поражениями.

Посоветовал бы и судьям быть повнимательнее. Понимаю, что все ошибаются, но свистеть в овертайме остановку игры, когда вратарь не прижал шайбу, а команда забивает гол, — это очень серьёзная оплошность», – сказал Крикунов «Чемпионату».