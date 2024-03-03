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Р. Ротенберг: СКА не употребляет малину. У нас кефир и каша с Ленобласти

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после победы над нижегородским «Торпедо» (3:2 2ОТ, 1-1) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина – 2024 объяснил, с чем связаны выступления его подопечных.

«Мы не употребляем малину. У нас кефир и каша с Ленобласти, с фермы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, исход встречи был определён броском Василия Глотова во втором овертайме. Гол состоялся на отметке 92 минуты 29 секунд. Примечательно, что вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков отразил 64 броска за матч. Его визави из СКА Никита Серебряков совершил 38 сейвов.

Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Нижний Новгород. Следующий матч между командами состоится на стадионе «Нагорный» во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.