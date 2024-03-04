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Тренер «Вашингтона» — о поражении в матче с «Аризоной»: самая разочаровывающая игра в году

Тренер «Вашингтона» — о поражении в матче с «Аризоной»: самая разочаровывающая игра в году
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризоной Койотс» (2:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кули (Цукер, Гюнтер) – 07:33     0:2 Цукер (Гюнтер, Шмальц) – 24:06 (pp)     1:2 Милано (Овечкин, Сандин) – 26:02 (pp)     1:3 Кесселринг (О'Брайен, Вялимяки) – 26:45     1:4 Гюнтер (Маччелли, Дурзи) – 38:01 (pp)     2:4 Манта (Строум) – 40:10 (pp)     2:5 Шмальц (Круз) – 59:39    

«Учитывая обстоятельства, это, конечно, самая разочаровывающая игра в этом году. В третьем периоде я отдам должное нашим ребятам за эти 20 минут, но первые два периода — худшие, что мы играли за весь год», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в своей социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 65 очков. «Аризона», в свою очередь, занимает 13-е место на Западе, набрав 55 очков.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Питтсбург Пингвинз».

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