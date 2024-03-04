Тренер «Вашингтона» — о поражении в матче с «Аризоной»: самая разочаровывающая игра в году

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризоной Койотс» (2:5).

«Учитывая обстоятельства, это, конечно, самая разочаровывающая игра в этом году. В третьем периоде я отдам должное нашим ребятам за эти 20 минут, но первые два периода — худшие, что мы играли за весь год», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в своей социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 65 очков. «Аризона», в свою очередь, занимает 13-е место на Западе, набрав 55 очков.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Питтсбург Пингвинз».

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