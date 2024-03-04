Капризов отличился в матче с «Сан-Хосе» и прервал безголевую серию из трёх матчей
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В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp) 0:2 Штурм – 24:56 (sh) 1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp) 2:2 Капризов (Шоу) – 27:01 2:3 Дюклер – 40:23 3:3 Капризов (Болди) – 42:38 4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01
На момент написания новости идёт второй период. Счёт равный — 2:2. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на 27-й минуте забросил шайбу в ворота соперника и прервал свою трёхматчевую серию без голов.
Ранее в составе «Сан-Хосе» отличились Микаэль Гранлунд и Нико Штурм, а за «Миннесоту» голом отметился Фредерик Годро.
Всего на счету Кирилла Капризова 64 (27+37) очка в 55 матчах текущего сезона НХЛ. До этого матча «Миннесота Уайлд» с 62 очками располагалась на 12-м месте в таблице Западной конференции.
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