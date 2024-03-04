Капризов отличился в матче с «Сан-Хосе» и прервал безголевую серию из трёх матчей

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт равный — 2:2. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на 27-й минуте забросил шайбу в ворота соперника и прервал свою трёхматчевую серию без голов.

Ранее в составе «Сан-Хосе» отличились Микаэль Гранлунд и Нико Штурм, а за «Миннесоту» голом отметился Фредерик Годро.

Всего на счету Кирилла Капризова 64 (27+37) очка в 55 матчах текущего сезона НХЛ. До этого матча «Миннесота Уайлд» с 62 очками располагалась на 12-м месте в таблице Западной конференции.