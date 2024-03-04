Гол и передача Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ

Сегодня, 4 марта «Баффало Сэйбрз» на своей площадке уступила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершилась со счётом 2:5 (1:1, 1:0, 0:4).
В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Джон-Джейсон Петерка и Эрик Робинсон. У «Виннипег Джетс» забрасывали голы Нино Нидеррайтер, Джош Моррисси, Морган Бэррон, Шон Монахан и российский нападающий Владислав Наместников, который к голу добавил ещё и результативную передачу.
После 62 матчей «Баффало» занимает 13-е место в Восточной конференции с 62 очками. «Виннипег» расположился на первой строчке Западной конференции, набрав 83 очка в 60 играх.
Следующий матч «Баффало» проведёт в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег Джетс» же дома сойдётся с «Сиэтл Кракен».
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