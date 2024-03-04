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Гол и передача Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ

Гол и передача Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало Сэйбрз» в НХЛ
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Сегодня, 4 марта «Баффало Сэйбрз» на своей площадке уступила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершилась со счётом 2:5 (1:1, 1:0, 0:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Петерка (Окпосо, Скиннер) – 17:33 (pp)     1:1 Нидеррайтер (Моррисси, Пионк) – 19:54     2:1 Робинсон (Кребс, Гиргенсонс) – 29:20     2:2 Моррисси (Шайфли, Наместников) – 50:38     2:3 Бэррон (Перфетти) – 53:55     2:4 Наместников (Коннор) – 58:39     2:5 Монахан (Лаури, Эпплтон) – 59:06    

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Джон-Джейсон Петерка и Эрик Робинсон. У «Виннипег Джетс» забрасывали голы Нино Нидеррайтер, Джош Моррисси, Морган Бэррон, Шон Монахан и российский нападающий Владислав Наместников, который к голу добавил ещё и результативную передачу.

После 62 матчей «Баффало» занимает 13-е место в Восточной конференции с 62 очками. «Виннипег» расположился на первой строчке Западной конференции, набрав 83 очка в 60 играх.

Следующий матч «Баффало» проведёт в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег Джетс» же дома сойдётся с «Сиэтл Кракен».

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