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Александр Овечкин провёл трогательную встречу с больным лейкемией ребёнком

Александр Овечкин провёл трогательную встречу с больным лейкемией ребёнком
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл трогательную встречу с 14-летним ребёнком, находящимся в стадии ремиссии от лейкемии.

Соответствующими кадрами поделился официальный аккаунт столичного клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Соц. сети «Вашингтон Кэпиталз»

«Паскаль Летткеман, приехав из Клагенфурта, Австрия, сейчас находится в стадии ремиссии от лейкемии, и мы очень рады, что он будет нашим специальным гостем на всех выходных», — написано в сообщении.

В ходе встречи Александр Овечкин провёл фото-сессию с ребёнком и подарил его клубную форму с фамилией мальчика на спине.

Напомним, в последнем матче с «Аризоной» (2:5), Овечкин записал в свой актив результативную передачу. В текущем сезоне в его активе 17 шайб.

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