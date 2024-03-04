Капризов прокомментировал победу «Миннесоты» над «Сан-Хосе»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, оформивший хет-трик в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3), высказался об игре своей команды в этой встрече.
«Последние 3-4 игры мы не очень хорошо выглядели в большинстве. А сегодня мы вновь смогли реализовать лишнего, так что это приятный момент для нашей команды, и мы должны будем ещё немного поработать над игрой в большинстве», — сказал Капризов в интервью пресс-службе «Миннесоты».
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Капризова 66 (29+37) очков в 55 матчах.
«Миннесота» прервала серию из трёх поражений кряду, набрала 64 очка и занимает шестое место в Центральном дивизионе, сохраняя теоретические шансы на плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp) 0:2 Штурм – 24:56 (sh) 1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp) 2:2 Капризов (Шоу) – 27:01 2:3 Дюклер – 40:23 3:3 Капризов (Болди) – 42:38 4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01
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