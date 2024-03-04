Капризов прокомментировал победу «Миннесоты» над «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, оформивший хет-трик в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3), высказался об игре своей команды в этой встрече.

«Последние 3-4 игры мы не очень хорошо выглядели в большинстве. А сегодня мы вновь смогли реализовать лишнего, так что это приятный момент для нашей команды, и мы должны будем ещё немного поработать над игрой в большинстве», — сказал Капризов в интервью пресс-службе «Миннесоты».

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Капризова 66 (29+37) очков в 55 матчах.

«Миннесота» прервала серию из трёх поражений кряду, набрала 64 очка и занимает шестое место в Центральном дивизионе, сохраняя теоретические шансы на плей-офф.