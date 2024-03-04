Пресс-служба НХЛ выложила фотографию Капризова из раздевалки после хет-трика с «Шаркс»

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала фотографию российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова из победной раздевалки после сегодняшнего домашнего матча с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3), в которой нападающий оформил хет-трик.
На фото Капризов держит в руке три шайбы, что символизирует его третий хет-трик в нынешнем сезоне.
Фото: Пресс-служба НХЛ
Напомним, по итогам игры россиянин был признан первой звездой матча. По ходу встречи хозяева дважды уступали в счёте — сначала 0:2, а потом 2:3.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Капризова 66 (29+37) очков в 55 матчах за «Уайлд».
«Миннесота» прервала серию из трёх поражений кряду, набрала 64 очка и занимает шестое место в Центральном дивизионе, сохраняя теоретические шансы на плей-офф.
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