Болельщики «Миннесоты» забросали лёд кепками после хет-трика Капризова

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей сразу три заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов. После третьего гола Капризова в ворота соперника болельщики «Миннесоты» забросали лёд кепками, ликуя и радуясь голевым свершениям россиянина в сегодняшнем матче.
Напомним, Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Сан-Хосе». Благодаря сегодняшним заброшенным шайбам Капризов быстрее всех в истории «Уайлд» набрал 300 очков в НХЛ и показал пятый результат по скорости набора такого количества очков среди действующих хоккеистов регулярки.
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