Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 4 марта

Сегодня, 4 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Челябинске, Екатеринбурге, Москве и Череповце.
В Челябинске пройдёт третий матч серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». После первых двух матчей счёт в противостоянии равный. Концовка прошлого матча отметилась массовыми драками. Третий матч серии начнётся в 17:00.
В Екатеринбурге «Автомобилист» сыграет третий матч серии с «Ак Барсом». Матч начнётся в 17:00. Счёт в противостоянии 2-0 в пользу «Автомобилиста».
Московское «Динамо» проведёт второй матч серии с минскими одноклубниками. Встреча начнётся в 19:30 мск. Первый матч серии остался за москвичами.
Третий матч серии между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт сегодня в Москве и начнётся в 19:30 мск. Счёт в противостоянии равный 1-1.
В Череповце третий матч серии проведут «Северсталь» и «Спартак». Матч начнётся в 19:30 мск. В первых двух матчах серии команды обменялись победами.
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