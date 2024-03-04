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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 4 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 4 марта
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Сегодня, 4 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Челябинске, Екатеринбурге, Москве и Череповце.

В Челябинске пройдёт третий матч серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». После первых двух матчей счёт в противостоянии равный. Концовка прошлого матча отметилась массовыми драками. Третий матч серии начнётся в 17:00.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Екатеринбурге «Автомобилист» сыграет третий матч серии с «Ак Барсом». Матч начнётся в 17:00. Счёт в противостоянии 2-0 в пользу «Автомобилиста».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московское «Динамо» проведёт второй матч серии с минскими одноклубниками. Встреча начнётся в 19:30 мск. Первый матч серии остался за москвичами.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Третий матч серии между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт сегодня в Москве и начнётся в 19:30 мск. Счёт в противостоянии равный 1-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Череповце третий матч серии проведут «Северсталь» и «Спартак». Матч начнётся в 19:30 мск. В первых двух матчах серии команды обменялись победами.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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