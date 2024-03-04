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Макдэвид вышел на пятое место по числу игр с 2+ очками за первые 9 сезонов в НХЛ

Макдэвид вышел на пятое место по числу игр с 2+ очками за первые 9 сезонов в НХЛ
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в победном матче с «Питтсбургом» (6:1). Эта игра с минимум двумя набранными очками стала 287-й в карьере канадского нападающего.

Таким образом, Макдэвид вышел на пятое место по числу игр с двумя и более набранными очками за первые девять сезонов в НХЛ. Четвёртое место по этому показателю занимает Петер Штястны (296 матчей). На третьем месте расположился Майк Босси (306). Второе место занял Марио Лемье (341).

Рекордсменом по числу матчей с двумя и более набранными очками является легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки, на счету которого 472 таких матча.

В текущем сезоне на счету Макдэвида 97 (23+74) очков в 57 матчах.

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