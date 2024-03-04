Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал членом медиафутбольной команды «БАМOVETS», говорится в сообщении официального телеграм-канала команды. Клуб пока не попал в Медиалигу, но настроен решительно. В телеграм-канале появилось видео, где Овечкин подтверждает приглашение в команду.

Медиалига — российский футбольный турнир для медийных команд, созданный в 2022 году.

В текущем сезоне Овечкин провёл за «Вашингтон» 57 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 28 результативных передач. Россиянин участвует в погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. До рекорда канадца россиянину осталось забросить 55 шайб.

«Вашингтон» в текущем сезоне продолжает борьбу за попадание в плей-офф. После 60 матчей столичный клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.