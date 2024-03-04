Полиция задержала 12-летнего мальчика, бросившего на лёд бутылку с водой на матче КХЛ

12-летнего ребёнка и его отца задержали за поведение на хоккейном матче, сообщает телеграм-канал «Мутко против». На втором матче серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» (4:1) 12-летний мальчик бросил на лёд бутылку с водой. Охрана дворца спорта быстро вычислила нарушителя, и ребёнка вместе с отцом задержала полиция.

Как сообщает источник, в отношении отца было возбуждено административное дело по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей». Мальчик избежал ответственности ввиду своего несовершеннолетия.

Напомним, счёт в противостоянии между этими командами равный 1-1. Третий матч серии пройдёт сегодня, 4 марта, в Челябинске. Матч начнётся в 17:00 мск.