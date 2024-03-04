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Полиция задержала 12-летнего мальчика, бросившего на лёд бутылку с водой на матче КХЛ

Полиция задержала 12-летнего мальчика, бросившего на лёд бутылку с водой на матче КХЛ
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12-летнего ребёнка и его отца задержали за поведение на хоккейном матче, сообщает телеграм-канал «Мутко против». На втором матче серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» (4:1) 12-летний мальчик бросил на лёд бутылку с водой. Охрана дворца спорта быстро вычислила нарушителя, и ребёнка вместе с отцом задержала полиция.

Как сообщает источник, в отношении отца было возбуждено административное дело по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей». Мальчик избежал ответственности ввиду своего несовершеннолетия.

Напомним, счёт в противостоянии между этими командами равный 1-1. Третий матч серии пройдёт сегодня, 4 марта, в Челябинске. Матч начнётся в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Ливо) – 11:15 (4x4)     1:1 Кравцов (Шабанов) – 15:56 (5x5)     2:1 Ливо (Шаров, Хмелевски) – 27:34 (5x4)     3:1 Ливо (Дроздов, Науменков) – 36:22 (5x5)     4:1 Башкиров (Хмелевски) – 59:47 (en)    
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