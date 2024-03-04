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Пашков: КХЛ надо различать простые потасовки и откровенное членовредительство

Пашков: КХЛ надо различать простые потасовки и откровенное членовредительство
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Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал массовые драки во втором матче серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» (4:1) и назвал членовредительством удар Чарльза Робинсона по лицу Григория Панина, после которого капитан уфимцев рухнул на лёд.

«Матчи между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» всегда носят принципиальный спор, это башкиро-уральское противостояние. Получается интересная серия, но случившееся во втором матче вышло за рамки приличия. Конечно, нужно серьёзнее решать такие вопросы. КХЛ необходимо различать простые потасовки и откровенное членовредительство, когда Григорию Панину просто ударили в лицо. Штрафы должны быть разными, пора как следует регулировать этот вопрос, нельзя отпускать вожжи», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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