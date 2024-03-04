Журналист: по таланту Кузнецов входит в число лучших игроков в истории «Вашингтона»

Обозреватель The Athletic Роб Росси оценил выступления 31-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова за «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении 11 сезонов кряду.

«Как следует запомнить время, проведённое Кузнецовым в «Вашингтоне»?

Слушайте, это было далеко не идеально. Трудности вне льда, похоже, действительно уменьшили его огромный потенциал роста. С точки зрения таланта он входит в число лучших игроков в истории «Вашингтона».

И невозможно переоценить, насколько решающим фактором была его стабильная результативность в Кубке Стэнли, который «Кэпиталз» нужно было забрать в 2018 году. Они, возможно, были лучшей командой НХЛ в регулярном чемпионате четыре года подряд, но так и не достигли уровня финала с Овечкиным до того плей-офф. И Кузнецов — Кузи, как его, вероятно, всегда будут называть фанаты «Вашингтона» — был великолепен. Он легко мог бы выиграть «Конн Смайт Трофи», доставшийся Овечкину.

Та победа в Кубке стала этаким катарсисом для долго ожидавших болельщиков «Кэпиталз», и, вероятно, этого достаточно, чтобы преодолеть лёгкое разочарование из-за того, что в следующих сезонах они не получили большего от Кузнецова. Но он оправдал надежды в самый важный момент. Обычно это вызывает симпатию среди фанатов.

Однако будет странно, если ни его, ни Бекстрёма не будет рядом с Овечкиным, если и когда он превзойдёт Уэйна Гретцки как лучший снайпер за всю историю НХЛ», — приводит слова Росси The Athletic.

Напомним, 2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. За последующие сутки к нему не проявил интерес ни один из клубов лиги, в результате хоккеист отправится в фарм-клуб «Херши Бэрс».