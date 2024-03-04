Болельщики «Трактора» представили баннер с отсылкой к удару Робинсона в голову Панину

Болельщики челябинского «Трактора» отреагировали на резонансный эпизод в третьем периоде второй встречи Кубка Гагарина – 2024, прошедшей 2 марта в Уфе, когда американский нападающий Чарльз Робинсон нанёс удар в голову защитнику «Салавата Юлаева» (1:4, 1-1) Григорию Панину.

Перед началом третьей встречи, проходящей в эти минуты в Челябинске (2:1, идёт первый период) болельщики «Трактора» вывесили баннер с изображением того эпизода, сопроводив это текстом: «Любишь медок – люби и холодок».

Фото доступно в телеграм-канале «Трактора».

Напомним, в двух матчах в столице Башкортостана команды обменялись победами – в первой игре успех праздновали подопечные Алексея Заварухина (3:2), а во второй – уфимцы (4:1).