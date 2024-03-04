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Болельщики «Трактора» представили баннер с отсылкой к удару Робинсона в голову Панину

Болельщики «Трактора» представили баннер с отсылкой к удару Робинсона в голову Панину
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Болельщики челябинского «Трактора» отреагировали на резонансный эпизод в третьем периоде второй встречи Кубка Гагарина – 2024, прошедшей 2 марта в Уфе, когда американский нападающий Чарльз Робинсон нанёс удар в голову защитнику «Салавата Юлаева» (1:4, 1-1) Григорию Панину.

Перед началом третьей встречи, проходящей в эти минуты в Челябинске (2:1, идёт первый период) болельщики «Трактора» вывесили баннер с изображением того эпизода, сопроводив это текстом: «Любишь медок – люби и холодок».

Фото доступно в телеграм-канале «Трактора».

Напомним, в двух матчах в столице Башкортостана команды обменялись победами – в первой игре успех праздновали подопечные Алексея Заварухина (3:2), а во второй – уфимцы (4:1).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Телегин (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 00:27 (5x5)     1:1 Хмелевски (Дроздов, Ливо) – 05:31 (5x4)     2:1 Дер-Аргучинцев (Карпухин) – 09:31 (5x5)     3:1 Ткачёв (Шабанов, Телегин) – 13:57 (5x5)     3:2 Дроздов (Хмелевски, Василевский) – 30:31 (5x5)    
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