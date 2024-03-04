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Тимкин и Робинсон сошлись в драке в третьем матче «Трактор» — «Салават Юлаев»

Тимкин и Робинсон сошлись в драке в третьем матче «Трактор» — «Салават Юлаев»
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:2, счёт в серии равный – 1-1.

На шестой минуте второго периода в кулачном поединке, как и ожидалось, сошлись обидчик капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина по прошлой игре – 32-летний американский нападающий Чарльз Робинсон – и силовой форвард уфимского клуба – Евгений Тимкин.

В результате драки оба хоккеиста обменялись несколькими ударами, но остались на льду. Арбитры выписали обоим игрокам по большому пятиминутному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Телегин (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 00:27 (5x5)     1:1 Хмелевски (Дроздов, Ливо) – 05:31 (5x4)     2:1 Дер-Аргучинцев (Карпухин) – 09:31 (5x5)     3:1 Ткачёв (Шабанов, Телегин) – 13:57 (5x5)     3:2 Дроздов (Хмелевски, Василевский) – 30:31 (5x5)    
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