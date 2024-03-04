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Тимкин и Робинсон сошлись в драке в третьем матче «Трактор» — «Салават Юлаев»

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:2, счёт в серии равный – 1-1.

На шестой минуте второго периода в кулачном поединке, как и ожидалось, сошлись обидчик капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина по прошлой игре – 32-летний американский нападающий Чарльз Робинсон – и силовой форвард уфимского клуба – Евгений Тимкин.

В результате драки оба хоккеиста обменялись несколькими ударами, но остались на льду. Арбитры выписали обоим игрокам по большому пятиминутному штрафу.

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