Гендиректор «Барыса» — о тренерской чехарде в команде: такого быть не должно

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал ситуацию с изменениями на тренерском мостике команды по ходу регулярного чемпионата, когда на смену Андрею Скабелке пришёл Галым Мамбеталиев, а завершал сезон клуб с Олегом Болякиным.

«Три главных тренера за один сезон? Конечно, такого быть не должно. Моё мнение – тренер должен работать несколько лет для полноценного прогресса. К сожалению, в этом сезоне у нас получилось так», — сказал Иванищев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на последнем, 12-м, месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не пробившись в весеннюю стадию соревнований.