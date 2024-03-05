Гендиректор «Барыса» ответил на вопрос, есть ли в клубе запрет на российских тренеров

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев рассказал о своём видении поиска оптимальной кандидатуры на пост главного тренера команды.

«Должен ли главный тренер «Барыса» совмещать работу с национальной командой? По моему мнению, правильно, когда тренер совмещает эти две должности. В «Барысе» всегда собран костяк национальной сборной. Работая в клубе, тренер знает каждого игрока близко, знает потенциал каждого спортсмена и может пробовать хоккеиста в каких-то сочетаниях с прицелом под сборную. Причём это касается не только первой команды. Тренер попутно изучает и ближайший резерв, который находится в «Номаде» и «Снежных Барсах».

Негласный запрет на тренеров-россиян? Нет, такого запрета нет. Ранее мы уже работали с российскими тренерами, в частности, с Андреем Назаровым», — сказал Иванищев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не пробившись в весеннюю стадию соревнований.