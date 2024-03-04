Тимкин — о драке с Робинсоном: я был обязан показать, что мы не пальцем деланные

33-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал драку с американцем Чарльзом Робинсоном в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (2:3, 1-2).

«Хотел ли отомстить за Панина в прошлой встрече? Да, хотел. Как оценю поведение Робинсона в том матче? Да, я не оценщик и не судья, чтобы кому-то какие-то вердикты выносить. Просто наших пацанов обидели, и я был обязан своими действиями показать, что мы тоже не пальцем деланные», — сказал Тимкин в опубликованном видеоинтервью в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в резонансном эпизоде второй встречи серии между командами Робинсон одним ударом уложил на лёд капитана уфимцев Григория Панина. Этот эпизод был рассмотрен спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ, в результате чего трактовка нарушения была изменена и американец избежал дисквалификации, получив денежное взыскание.