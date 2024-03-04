«Команда играла неплохо». Билялетдинов — после 0-3 в серии от «Автомобилиста»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:3, 0-3) в третьем выездном матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Команда играла неплохо. К сожалению, пока у нас проблема — не забиваем, хотя создаём. Какой бы соперник ни был, мы должны забивать, две шайбы за три игры — это мизер. Будем пытаться что-то делать. Очень хорошая оборона у «Автомобилиста», здорово они играют, но мы должны реализовывать свои моменты.

Чего не хватило при счёте 1:1? Завершения. Пропустили шайбу ненужную, пока вот так складывается.

Не получается играть с «Автомобилистом», как в регулярном сезоне? Они сейчас играют очень прилично, организованно, дерзко, хорошее движение и хорошая работа вратаря», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, следующий матч состоится в среду, 6 марта, вновь на домашнем льду «Автомобилиста». Начало — в 17:00 мск.