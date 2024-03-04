«Бадди молодец». Главный тренер «Трактора» оценил драку Робинсона и Тимкина

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал драку между американским нападающим своей команды Чарльзом Робинсоном и форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Евгением Тимкиным в прошедшем третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 (3:2, 2-1).

«Чего не хватает в большинстве? Голов. Если серьёзно, мы много работаем над этим, видео показываем. Голы придут. Бой Робинсона с Тимкиным? Бадди молодец, постоял за себя. Не согласен, что после 3:1 мы перестали атаковать. Были хорошие моменты, могли забить на контратаках. Забей мы четвёртый гол, игра бы складывалась по-другому, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Напомним, в результате после этой драки Робинсон получил автоматическую дисквалификацию и пропустит следующий матч серии с «Салаватом Юлаевым».