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«Следующая игра будет другой». Гендиректор «Салавата» — после поражения от «Трактора»

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов отреагировал на поражение команды в третьей выездной встрече серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от челябинского «Трактора» (2:3, 1-2).

«Идёт плей-офф. Следующая игра будет другой», — гласит публикация Баширова в телеграм-канале.

Напомним, следующий матч между командами вновь состоится на домашнем льду «Трактора». Он пройдёт в среду, 6 марта. Начало — в 17:00 мск. В ней не примет участия американский нападающий челябинцев Чарльз Робинсон, получивший дисквалификацию по итогам прошедшей игры.

В первых двух встречах, прошедших в столице Башкортостана, команды обменялись победами – первую игру забрали хоккеисты «Трактора» (3:2), а вторая осталась за подопечными Виктора Козлова (4:1).